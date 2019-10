José Castelo Branco “assustadíssimo” com André Ventura

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:48 Facebook

José Castelo Branco mostrou-se contra o partido Chega, de André Ventura, após o mesmo ter sido eleito para o lugar de deputado na Assembleia da República. O socialite revelou-se “assustadíssimo” com o resultado das eleições legislativas de 6 de outubro, em que a extrema-direita conseguiu um lugar no Parlamento, e pediu “compaixão” ao político, num vídeo publicado no Instagram. “Estou assustadíssimo! Como é possível a extrema-direita conseguir um lugar no parlamento?” questionou. “Isto não tem descrição! Bichas, sejam unidas porque a outra vai dar cabo de vocês todas. Tenham cuidado. Senhor André, seja generoso, tenha compaixão da comunidade cigana, que […]