José Castelo Branco diverte-se em Lisboa e posa com polícias

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:16 Facebook

Twitter

Partilhar

José Castelo Branco aproveitou, esta terça-feira, para andar a passear por Lisboa, a conhecer admiradores e a posar para a câmara com polícias. O “socialite” português, que vive em Nova Iorque, nos Estados Unidos, está a fazer furor na rede social Instagram ao partilhar cada episódio deste dia passado a deambular pelas ruas da capital. Depois de ir à igreja, visitar uma loja do chinês, andar de metro a tirar selfies com os fãs e ir passear pelo Marquês, onde ia sendo atropelado por uma mota da polícia, o marido de Betty Grafstein aproveitou para posar ao lado de três […]