José Castelo Branco reage a registo íntimo de Liliana Filipa

Na reta final da segunda gravidez, Liliana Filipa deixou-se fotografar num registo íntimo que José Castelo Branco elogiou. A influenciadora digital partilhou, esta quinta-feira, o resultado de uma sessão fotográfica em que aparece sem qual peça de roupa. No perfil de Instagram, entre os vários elogios recebidos, destacou-se o comentário de José Castelo Branco. “Quando estiver grávida quero estar assim”, afirmou o “marchand d’art”. View this post on Instagram Waiting for my LOVE @the_belly_project #34weekspregnant A post shared by Liliana Filipa (@lilianafilipa__) on Nov 7, 2019 at 11:37am PST Liliana Filipa encontra-se de oito meses de gestação do segundo filho, […]