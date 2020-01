José Condessa: "Não quero ser o galã"

Sara Oliveira Hoje às 13:22 Facebook

Ator português José Condessa tem sido elogiado pela prestação na novela da Globo, que estreia segunda-feira. No Brasil, mantém-se atento ao trabalho da namorada.

Há cerca de quatro meses no Brasil, José Condessa já conquistou a crítica na pele de Juan, o mexicano a quem dá vida na novela "Salve-se quem puder" que estreia depois de amanhã na Globo. "Sinto-me a evoluir constantemente, quer a nível profissional como pessoal. Pela primeira vez estou a trabalhar fora do meu país e longe dos que me são mais queridos. Mas tenho gostado muito de me ter lançado ao desconhecido. Foi uma oportunidade maravilhosa, para a qual trabalhei muitos anos e não a podia deixar escapar", diz o ator ao JN.

Elogiado pelo papel naquela trama, Zé, como é tratado pela maioria, espera ter mais oportunidades internacionais. A novela brasileira "é o culminar de muitos anos de estudo e persistência. Não pensei é que seria tão rápido", reconhece o protagonista, apostando agora em "crescer enquanto ator".

O desafio obrigou à adaptação "a rotinas novas, a saber lidar com as expectativas, com os medos e dúvidas", mas Condessa sente que está "a fazer o caminho certo e cada vez mais enturmado". Nas primeiras semanas contou com o apoio da agente, Rita Carmelo, mas agora é sozinho que liga com o quotidiano no Rio de Janeiro.

Perguntas a Cauã

Ainda antes de aterrar em solo carioca, a imprensa local já o apelidava de galã, comparando-o ao brasileiro Cauã Reymond. Uma associação que não o incomoda, mas que quer apagar: "Espero deixar esses rótulos para trás quando a novela estrear e passar a ser conhecido pelo meu trabalho e pelo meu nome. Enquanto ator não quero ser o galã ou o dramático ou o vilão. Quero ser reconhecido como um ator versátil, capaz de fugir de uma zona de conforto". Até lá, espera conhecer Cauã a quem, admite, tem "muitas perguntas para fazer".

A estreia no Brasil despertou também curiosidade sobre a vida pessoal de José Condessa, inclusive sobre o namoro com a atriz Bárbara Branco, que continua firme, apesar da distância. Ele não dramatiza, vendo "isso como algo normal que, muitas vezes, tem ser relativizado". Sem data para terminar as gravações, veio passar o Natal a Portugal para "recarregar baterias junto da família e amigos".

O romance com Bárbara fez agora dois anos e José não esconde o quanto está apaixonado. Longe da vista, mas não do coração, acompanha o trabalho da namorada com atenção, não lhe poupando elogios: "A Bárbara é um caso raro de talento, e ela junta a esse talento a sua enorme dedicação e trabalho. É uma artista completa em quem eu tenho o maior orgulho e admiração".

O casal já trabalhou junto muitas vezes na televisão e palcos nacionais e o ator não esconde que "seria maravilhoso partilhar com a Bárbara um projeto internacional".