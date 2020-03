José Condessa regressa do Brasil e segue direto para quarentena no Alentejo

Sara Oliveira Ontem às 20:36 Facebook

Por causa da Covid-19, o ator José Condessa deixou o Brasil, onde gravava a novela a Globo "Salve-se quem puder", tendo chegado este domingo de manhã a Portugal.

Mal aterrou, passou por casa da namorada, Bárbara Branco, para matar saudades à distância, antes de se refugiu no Alentejo, onde cumprirá a recomendada quarentena.



Com as gravações de "Salve-se quem puder" suspensas por tempo indeterminado e com o número de infetados pelo novo coronavírus a aumentar no Rio de Janeiro, José Condessa "voou" de regresso ao nosso país, numa viagem marcada por alguns sobressaltos, como contou nas redes sociais.



"Tinha álcool em gel porque, infelizmente, a segurança está a obrigar toda a gente a deitar fora esses produtos, que venham em embalagens oficiais. Eu tinha numa embalagem de champô. Obrigaram-me a deitar fora, apesar de saberem que era álcool em gel. É ridículo fazerem isto", denunciou o ator português, restando-lhe a máscaras, as luvas, capa lavável no passaporte e toalhitas.



Mal aterrou, Condessa correu até à porta da namorada, a também atriz Bárbara Branco, matando saudades à distância, por precaução, até porque está agora em quarentena em Nisa, Alentejo, de onde a sua família é natural.