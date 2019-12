José Fidalgo e Oceana Basílio assumem relação

NTV Hoje às 17:03, atualizado às 17:22 Facebook

José Fidalgo e Oceana Basílio assumiram publicamente o namoro, no sábado, durante a gala GQ Men of the Year Awards 2019, em Lisboa. O casal surgiu de mãos dadas e posou para os fotógrafos presentes no evento que decorreu no Teatro Tivoli BBVA e premiou as personalidades do ano. À revista VIP, Oceana Basílio revelou que “sim, estamos juntos” e José Fidalgo reforçou que “está tudo bem”. Recorde-se que os atores já estiveram numa relação anteriormente. No entanto, no início do ano surgiram rumores de uma possível reconciliação. TEXTO: Mariana Capante