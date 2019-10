José Fildalgo recorda pai em dia de aniversário

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:05 Facebook

José Fidalgo fez uma breve homenagem pública ao pai no dia em que o mesmo completava 75 anos. O ator recordou o pai, que morreu há cerca de duas semanas, com fotografias partilhadas no perfil de Instagram, esta terça-feira, no dia em que celebrava mais um aniversário. “Fazias hoje 75. Para ti, por ti e sobre ti, serei eu”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Fazias hoje 75. Para ti, por ti e sobre ti, serei eu. #meupai #ateumdia #familia A post shared by José Fidalgo (@josefidalgo_oficial) on Oct 7, 2019 at 2:59pm PDT Os seguidores não tardaram […]