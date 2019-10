José Mata em viagem romântica com Isabela Valadeiro

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:35 Facebook

Com o fim das gravações da novela “Nazaré”, José Mata viajou com Isabela Valadeiro até Istambul, na Turquia, para aproveitar alguns dias de descanso. O ator, que interpreta um dos protagonistas do projeto da SIC, despediu-se dos colegas, na passada segunda-feira e, uma semana depois, aterrou na Turquia juntamente com a namorada. View this post on Instagram Teşekkür ederim. 🙌 #vacay A post shared by José Mata (@josemata.oficial) on Oct 7, 2019 at 10:14am PDT O casal, que confirmou a relação na XXIV gala dos Globos de Ouro, publicou vários registos na cidade, através dos InstaStories, mas não surgiram juntos. […]