José Mata: "O que vale é que perdi a vergonha há muito tempo"

O ator José Mata, que diz estar na melhor fase da sua carreira, admite que é mais abordado pelas fãs depois de publicar fotografias em tronco nu.

José Mata está feliz na vida. No ar, na SIC, com a novela "Nazaré", e de namoro finalmente assumido com a atriz Isabela Valadeiro, o ator admite que não podia sentir-se mais realizado.

Nos últimos tempos, José Mata, que pode ser visto como "Duarte Blanco" na trama da noite do terceiro canal, decidiu começar a colocar fotografias sensuais no perfil de Instagram, o que rapidamente "incendiou" as redes sociais.

"Não sei o que me deu", refere, a rir, o ator, numa conversa com o JN. "Comecei a fazer mais exercício físico e não tenho nada contra tirar uma fotografia na praia. Acho que não devemos abusar muito das imagens, mas sinto-me bem. O que gosto mesmo é de fotografia. E não é por estar em tronco nu... Mas se calhar, ultimamente, tenho posto mais", salienta, para ressalvar que a imagem pública não é tudo na vida: "Não é isso que me define, apenas gosto de tirar fotografias".

A reação das fãs não se fez esperar, com milhões de "gostos" no perfil de Instagram do protagonista de "Nazaré" e centenas de piropos, embora José Mata garanta que a maior parte tem uma particularidade: "Recebo mais piropos por escrito [nos comentários] porque as pessoas estão mais desinibidas. E sou abordado na rua e na praia. O que vale é que perdi a vergonha há muito tempo. Levo as coisas com naturalidade. Os atores têm de estar à vontade", acrescenta.

Terminadas as gravações, e depois de uma "escapadela" até à Capadócia, na Turquia, com Isabela Valadeiro, José Mata vai tirar férias. "Vou descansar. Já tenho projetos para o final do ano".

Sobre "Nazaré", o ator é muito elogioso. "Acho que é uma novela leve, fresca mas com força. Só tem 180 episódios. Nunca fiz nada assim e estou muito feliz", defende. E não desvenda com quem ficará a protagonista. "As pessoas vão torcer pelo amor do "Duarte" e da "Nazaré" [interpretado por Carolina Loureiro], mas eu também estou a torcer por ela e pelo "Toni!"[papel de Afonso Pimentel]", remata.