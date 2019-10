Judite Sousa apresenta-se com novo visual

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A jornalista da TVI começou o outono com um novo penteado e cortou o cabelo. Os seguidores aplaudiram a mudança. Longe dos ecrãs do “Jornal das 8” por, alegadamente, estar de baixa, Judite Sousa resolveu mudar de visual com a mudança de estação e, no início deste outono, surgiu de cabelo curto. View this post on Instagram Aproveitando momentos de pausa #coresdeoutono A post shared by Judite Sousa (@juditesousaoficial) on Oct 9, 2019 at 5:37am PDT “Aproveitando momentos de pausa. Cores de outono” escreveu a comunicadora no perfil de Instagram. De imediato, os milhares de seguidores reagiram ao corte de […]