Judite Sousa defende Cristiano Ronaldo: "Decidiu comunicar. Está no seu direito"

JN Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A jornalista Judite Sousa defendeu, esta segunda-feira, Cristiano Ronaldo, depois do atleta ter dado uma entrevista com revelações sobre a relação conturbada com os "red devils".

Numa publicação no Facebook, Judite Sousa considerou que o atleta "está no direito de comunicar".

PUB

"A liberdade de expressão. Cristiano Ronaldo decidiu comunicar. Está no seu direito. O espaço Europeu não é a Coreia do Norte. Recordo que foi numa entrevista televisiva que George Marchais anunciou o fim do Partido Comunista Francês. De igual modo, foi numa entrevista televisiva que Paulo Rangel assumiu a sua homossexualidade. O que disse Ronaldo? Disse que o Manchester United o traiu. É o que ele sente. Disse que o técnico do MU não o respeita e que ele também não o respeita a ele. É o que ele sente. Quanto à questão dos 37 anos, os que falam na idade de Ronaldo são os mesmos que decidiram que jornalistas nascidos (as) na década de 50 podem trabalhar mas se tiverem nascido na década de 60 já não podem. Pensem nisto. Obrigada", pode ler-se.

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan, que tem a duração de uma hora e meia e vai ser transmitida na quarta e quinta-feira. No primeiro excerto revelado pelo comunicador, o jogador português afirmou sentir-se "traído" pelo Manchester United.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior. Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por ele. Se não tiveres respeito por mim, eu nunca terei respeito por ti", afirmou.