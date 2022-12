Julgamento do ator da série "Squid Game" O Yeong-su por assédio sexual começa em fevereiro

JN/Agências Hoje às 14:05 Facebook

O julgamento do premiado ator sul-coreano Oh Yeong-su, da série da Netflix "Squid Game", por acusações de assédio sexual, vai começar em fevereiro, anunciou esta quinta-feira um tribunal sul-coreano.

O tribunal distrital da cidade de Seongnam afirmou hoje que os procuradores indiciaram o ator sul-coreano, de 78 anos, na semana passada por acusações de agressão sexual e que o seu julgamento começará em fevereiro.

Kim Myeong-un, funcionário do escritório do procurador distrital de Seongnam, disse que não poderia confirmar detalhes específicos sobre o caso de Oh, que foi divulgado pela primeira vez na semana passada pelos meios de comunicação locais.

Segundo os relatos, a mulher não identificada originalmente apresentou uma queixa contra Oh em dezembro de 2021, acusando-o de fazer contacto físico indesejado durante uma reunião em 2017.

Oh não atendeu as várias tentativas de contacto da agência de notícias Associated Press (AP) para recolher as suas declarações sobre o caso.

O canal de cabo sul-coreano JTBC disse que Oh negou qualquer irregularidade quando abordado por um repórter, dizendo que apenas segurou as mãos da mulher para "mostrar-lhe o caminho" enquanto caminhavam ao redor de um lago.

De acordo com a JTBC, Oh disse que pediu desculpas à mulher, não porque reconheceu as acusações contra si, mas porque a mulher supostamente teria dito que "não levantaria qualquer questão" sobre o incidente se pedisse desculpas.

Oh tornou-se o primeiro ator sul-coreano a ganhar um Globo de Ouro (galardão dirigido a obras de cinema e televisão nos Estados Unidos) em janeiro, depois de ser nomeado o melhor ator secundário pelo seu papel em "Squid Game", um drama globalmente popular da Netflix sobre um grupo desesperado de adultos que competem em jogos infantis, que os podem levar à morte, por uma oportunidade de escapar de grandes dívidas.

Oh também foi indicado a um prémio norte-americano de televisão Emmy pela sua atuação como Oh Il-nam, um misterioso competidor idoso que se juntou aos jogos após ser diagnosticado com cancro cerebral terminal.