Júlia Palha apaixonada

Sem revelar a identidade do namorado, atriz garante que ele é "dono da alma mais pura"

Ciosa da vida privada mas apaixonada, Júlia Palha assumiu estar comprometida ao publicar uma declaração de amor única e que deixou os seguidores no Instagram rendidos ao seu talento.

A atriz juntou uma fotografia na qual se mostra com o namorado, cuja identidade não deixou escapar. No entanto, não lhe poupou elogios, dando a entender que se trata de alguém que conhece há muito tempo e por quem antes nunca julgou apaixonar-se. "O teu porto seguro vai sempre ser quem tu menos procuras e a vida fará questão de cruzar-vos, quando achares que menos precisas. (...) Foge-te a zona de conforto, perdes o norte e dás de caras com o coração!", começou por escrever.

Depois, Júlia resumiu a vida a dois: "Todos os dias chego à conclusão de que me permito ser um pouco mais eu a cada dia que passa e o tenho, que todas as manhãs com ele me sabem a domingo, que o toque, o respirar, cada abraço, nunca foram, nem tiveram, tanta verdade dentro de si. Que sou mais feliz, mais real e posso vestir todos os sentimentos, quando o tenho junto a mim".

Protagonista da sua própria história de amor, Júlia Palha não esconde o quanto está realizada. "Ele cruzou o meu caminho e cedeu-me o privilégio de sermos um só. Sempre de braços abertos às minhas falhas e de olhos fechados a qualquer falha nossa. Certo das suas ideias e dono da alma mais pura, sorte a minha!", conclui, sabendo agora "que é nos gestos mais simples que devemos procurar o amor".

Aos 22 anos, a nova estrela da SIC vive uma nova fase. A par do campo amoroso, também acabou de comprar a primeira casa, que vai decorando entre as gravações da novela "A serra", cuja estreia ocorrerá no primeiro trimestre do ano.