Júlia Palha comparada a "suricata africana"

Mais uma vez, Júlia Palha, de 21 anos, foi alvo de um comentário insultuoso nas redes sociais, depois de partilhar uma fotografia onde surge com um grande decote. Um seguidor comparou-a a "uma suricata africana", depois de lhe destacar o "pescoço elegante".

"Que comentário tão dócil. Obrigada e boa semana", reagiu a atriz, com ironia. Considerada uma das revelações da ficção nacional nos últimos anos, Júlia há muito que é alvo das atenções e parece habituada a que falem dela, nunca se calando. No Instagram, aproveita para apresentar o seu ponto de vista, sem justificações, mas sim com vontade própria.

Há quase um ano, no "Passadeira vermelha" da SIC, a jornalista Joana Latino aproveitou um evento para falar das mamas da atriz como uma "prateleira". "Em tempos, graças a comentários leigos como os que foram feitos neste programa, já tive vontade de recorrer a uma redução. E atenção, repito: em tempos. Hoje em dia vivo confiante, e muito, com o meu corpo", assegurou a visada.