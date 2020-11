Júlia Palha e Carolina Carvalho em isolamento profilático

Sara Oliveira Hoje às 18:06 Facebook

Caso positivo entre o elenco de nova novela da SIC obriga a paragem.

Já a gravarem a próxima novela da SIC na Serra da Estrela, na passada quarta-feira, Júlia Palha, Carolina Carvalho, José Mata e Jorge Corrula tiveram de regressar a Lisboa, após saber-se de um caso positivo de covid-19 no elenco. De acordo com fonte da estação, "a SP (produtora responsável) tomou todas as diligências, estando a ser seguidas todas as normas da DGS, e todos estão a cumprir isolamento profilático e à espera do resultado de novos testes".

Nas redes sociais, nenhum dos envolvidos assumiu a quarentena a que estão obrigados, após contacto com pessoa infetada, mas Júlia Palha tem dado a entender que está a ocupar o tempo com séries que tinha em atraso e a criar conteúdos para o Instagram. Sempre sem deixar perceber que não pode sair de casa durante uns dias.

Assim como Carolina Carvalho que, por arrasto, pôs o namorado, David Carreira, em isolamento, como contou um amigo do casal ao JN. Se bem que o cantor e ator contracena na novela da TVI "Bem me quer" com Bárbara Branco, que também teve um teste positivo. O namorado, José Condessa, está negativo mas os dois têm usado máscaras e tentado manter a distância.

Após o desconfinamento, as produções televisivas têm sido bastante afetadas pela pandemia. Mesmo sujeitos regularmente à zaragatoa e usando máscaras entre cenas e nos bastidores, os atores não estão livres do novo coronavírus e a prova é o número de infetados no meio, obrigando a mexer nos planos de gravações e a reorganizar equipas.

Protagonizada por Sofia Alves, a novela "Serra" é a próxima aposta da SIC. As gravações ainda estão na fase inicial, mas os efeitos do vírus já mexem com o ritmo de rodagem, atrasando as cenas com algumas das suas principais personagens.