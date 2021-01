Júlia Palha e o novo namorado já vivem juntos

Rui Pedro Pereira Hoje às 21:00 Facebook

José Pedroso, o novo amor de Júlia Palha, mudou-se para casa da atriz. Nas redes sociais, multiplica-se em elogios ao jovem empresário.

A identidade do novo namorado de Júlia Palha era desconhecida até agora, mas a revista "Nova Gente" e o site "Holofote" avançaram com a novidade: o amor da protagonista da nova novela da SIC, "Serra", chama-se José Pedroso, é empresário e os dois já estarão a viver juntos na casa que a jovem mostrou aos seguidores em dezembro passado.

Recentemente, a atriz e o empresário apareceram a passear no campo, de costas, para preservar a identidade de Tozé, como é apelidado pelos amigos mais próximos. No entanto, se não revela o rosto do companheiro, não se inibe de fazer várias declarações de amor na sua conta de Instagram.

"O teu porto seguro vai ser sempre quem tu menos procuras, e a vida fará questão de cruzar-vos quando achares que menos precisas", escreveu, recentemente, nas redes sociais.

O namoro, de acordo com a revista "Lux", vai "de vento em popa" e o casal até já estará a pensar em casar-se.

Antes de assumir o namoro com José Pedroso, Júlia Palha admitiu na Imprensa que viveu uma "relação tóxica" anteriormente. Em conversa com Daniel Oliveira, no programa "Alta definição", a atriz contou como tudo se passou: "Fez-me duvidar muito de mim e achar, muitas vezes, que preocupar-me demasiado era errado. Achava o tempo todo que estava a fazer tudo mal", admitiu a atriz.

Mas não é só a nível pessoal que as coisas correm bem à jovem atriz que, no ano passado, trocou a TVI pela SIC. A nível profissional, Júlia Palha vai desempenhar a sua primeira protagonista na novela "Serra", ao lado de dois atores consagrados: Sofia Alves e António Pedro Cerdeira. A trama tem como pano de fundo as paisagens da serra da Estrela e vai substituir "Terra Brava" na programação da SIC.