Júlia Palha mostra-se sem filtros no amor

Sara Oliveira Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Atriz partilhou uma fotografia com o namorado, assumindo-se rendida à sua sensibilidade. "Ampara-me todas as quedas, sabe ouvir", disse.

Conhecida pelas respostas na ponta da língua, Júlia Palha só tem reservas quando se trata da vida privada, mas o amor parece estar a ser mais forte e a prova é que já não se coíbe de publicar imagens com o namorado. Ao lado de José António Arantes Pedroso, a atriz mostra-se feliz e apaixonada e, no seu jeito peculiar de escrever, vai-se declarando.

José, de 23 anos, "tem uns olhos que me apaixonam, faz-me rir a toda a hora, mesmo quando não quero, sabe os cantos ao mundo, sonha com mais, ama ver-me sonhar, é honesto", partilhou. Júlia, de 22 anos, garante ainda que, perto dele, se sente compreendida e segura: "Ampara-me todas as quedas, sabe ouvir, sabe o que dizer e sabe sempre o que fazer, tem um abraço que cheira a casa e, mais importante, tem o coração no sítio certo". Mesmo assim, terão ficado "mil coisas por dizer". Mas "temos tempo", acrescentou a estrela da SIC.

A gravar a novela "A serra", na qual é protagonista, Júlia Palha divide-se atualmente entre o trabalho, a vida a dois e a casa para onde se mudou no final do ano passado. O relacionamento dura há pouco mais de um ano e começou por uma amizade. Agora, o casal vive junto e, embora continue focada na carreira, a atriz já afirmou que é bom ter "uma pessoa ao lado" para a apoiar.