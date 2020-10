Júlia Palha troca TVI pela SIC para "consolidar a sua carreira de atriz"

Sara Oliveira Hoje às 10:28 Facebook

A SIC acaba de anunciar Júlia Palha como o mais recente reforço da ficção. Quase a fazer 22 anos, a atriz está de volta à estação onde, em 2015, participou em "Coração d"Ouro", depois de dar nas vistas na novela da TVI.

"A Júlia é um diamante e representa uma aposta no futuro e no talento. Na SIC terá um conjunto de oportunidades para consolidar a sua carreira de atriz e evoluir de forma consistente, como é seu desejo", afirmou o diretor-geral de entretenimento da Impresa, a redundante que a jovem é "uma voz ativa da sua geração".

Aos 21 anos, Júlia Palha reconhece que sempre foi "uma pessoa de novos desafios". "E que, me conhece bem sabe que não sei, mesmo, estar parada. O convite do Daniel foi irrecusável, novos projetos e desafios à minha medida, e uma margem de manobra artística enorme", confessa.

"Decidir quais os papéis" que lhe fazem sentido é o desejo da atriz, sabendo que a SIC lhe "vai proporcionar essa oportunidade". "Estou muito agradecida pelo voto de confiança no meu talento e trabalho".

No dia 30 de outubro, Júlia celebrará o 22.° aniversário e em alta. Atualmente, protagoniza a campanha da Intimissimi e pode também ser vista nos cinemas, no papel de Sophia de Azevedo, no filme "Ordem Moral". A novela "Na corda bamba" foi o último trabalho na TVI.

Este é um regresso à SIC onde, em 2015, integrou o elenco de "Coração d"Ouro. Era Alice, a adolescente filha de Laura (Cláudia Vieira), que queria ser modelo a todo o custo.