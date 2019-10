Júlia Pinheiro agradece aos fãs pelas mensagens de aniversário

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:58 Facebook

Júlia Pinheiro completou 57 anos, este domingo. A apresentadora aproveitou o dia seguinte para agradecer a todas as pessoas que enviaram mensagens de parabéns. Após celebrar mais um aniversário junto da família, a comunicadora agradeceu, num breve texto publicado no perfil de Instagram, aos milhares de internautas que a parabenizaram. “Ontem, um imenso abraço de amor irrompeu pelas redes sociais, deixando-me profundamente grata pelo vosso carinho”, começou por contar Júlia Pinheiro na legenda. “Agradeço com humildade as milhares de mensagens que marcaram o meu aniversário, comovida pela forma como expressaram a estima que bateu fundo no meu coração. Muito obrigada. […]