Júlia Pinheiro assinala primeira aniversário do programa “Júlia”

Júlia Pinheiro assinalou publicamente, esta terça-feira, o primeiro aniversário do programa da SIC que apresenta, “Júlia”. A apresentadora partilhou, no perfil de Instagram, uma breve mensagem, na qual mostrou-se orgulhosa pelo sucesso do vespertino do terceiro canal e sublinhou a importância da equipa e do público. “Hoje, o programa ‘Júlia’ completa o primeiro ano de vida. Foi um ano magnífico, de muito trabalho, entrega e o envolvimento muito empenhado de muitos profissionais que constituem a minha maravilhosa equipa”, começou por dizer. “Resta-me agradecer ao público que nos segue, todos os dias, revelando a importância de fazer um programa com tempo […]