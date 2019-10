Júlia Pinheiro mostra almoço de luxo com o marido

NTV Hoje às 14:58, atualizado às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da SIC rumou ao centro do país e almoçou com Rui Pêgo num dos locais mais românticos – e luxuosos -, de Portugal: o Hotel do Buçaco. Depois de uma semana a conduzir, às tardes, o programa “Júlia”, no terceiro canal, nada como um almoço relaxante e na melhor companhia ao fim de semana. E se o pensou… melhor o fez: Júlia Pinheiro pegou no marido e levou-o a almoçar no sumptuoso Hotel do Buçaco, que está inserido numa das áreas verdes mais vistosas do país. View this post on Instagram Almoço de príncipes . Eu e o […]