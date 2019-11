Júlia Pinheiro oferece peças do “guarda-roupa”

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:22 Facebook

Júlia Pinheiro irá oferecer duas peças do guarda-roupa a quem sair vencedor de um passatempo que lançou no Instagram. A apresentadora da SIC anunciou que irá oferecer um vestido e uma camisa usados às primeiras duas pessoas que conseguirem adivinhar o que gostava de comprar nesta sexta-feira de descontos. “Black Friday no meu camarim. Como sabem, de vez em quando, abro o guarda-roupa e partilho algumas peças com a minha equipa ‘Júlia’. A ideia inspirou este passatempo. Já usei este vestido e esta camisa no programa ‘Júlia’. Gosto muito de ambas as peças. E é com muito gosto que as […]