Júlia Pinheiro reage a críticas sobre vestido decotado

NTV Hoje às 10:55, atualizado às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Júlia Pinheiro respondeu aos críticos a propósito de vestido decotado que usou no programa da SIC, “Júlia”, na terça-feira. A apresentadora publicou um texto no próprio blog sobre o vestido verde com o decote alegadamente acentuada no qual afirmou que ficou espantada por “quem se fixou na parte acima da cintura da silhueta” pois usou a peça “vezes sem conta” e “nas mais variadas situações”. “Eu, que confesso ser de uma geração, digamos assim, mais resguardada, e que valoriza muito o que não se vê, fiquei surpresa com os comentários”, realçou. No entanto, Júlia recordou que não é a primeira […]