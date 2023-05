Jurado do "MasterChef" Austrália morre de forma repentina

Hoje às 12:12 Facebook

Um dos jurados da série "MasterChef" Austrália morreu no domingo, na véspera da estreia da nova temporada. Jock Zonfrillo tinha 46 anos.

Jock Zonfrillo morreu no domingo, em circunstâncias por apurar. O chef de origem escocesa vivia em Melbourne, na Austrália. Tinha 46 anos e um percurso tumultuoso, em que acumulou algumas polémicas e muitas dívidas em falências de restaurantes.

"O nosso insubstituível marido, pai, irmão, filho e amigo morreu", disse a família. Zack era casado com Lauren Fried e tinha quatro filhos: Ava, Sophia, Alfie e Isla. "Com o coração completamente despedaçado e sem saber como podemos passar pela vida sem ele, estamos arrasados porque Jock morreu", acrescentam os familiares do chef, em comunicado, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

A produtora do programa, a "Network 10", disse estar "profundamente chocada e triste com a perda repentina" de Zonfrillo. Também em comunicado anunciou o adiamento da estreia da nova temporada do MasterChef Austrália. Segundo a polícia, não há suspeitas de crime associadas à morte de Jock.

Jamie Oliver, que foi um dos convidados desta nova temporada do MasterChef Austrália, disse estar "totalmente em choque" com a morte de Jock. "Divertimo-nos muito a trabalhar juntos esta temporada. Não consigo descrever como foi bom trabalhar com ele", escreveu o chef britânico no Instagram.

Apresentador de programas de televisão, Jock estreou-se no pequeno ecrã em 2014, com "Chef Nómada", que passou na versão inglesa do Canal Discovery. Fes parte dos jurados de Restaurant Revolution (2015) e ​​​​​​​deu a cara no Chef's Exchange (2016-2017). Chegou ao MasterChef Austrália em 2019, com a nova equipa de jurados, ao lado de Melissa Leong e de um ex-concorrente do concurso, Andy Allen.

Jock, como muitos na indústria da restauração, começou a lavar pratos quando tinha 13 anos, num part-time, enquanto ainda andava na escola. Natural de Glasgow, na Escócia, foi no país natal que deu os primeiros passos na cozinha, enquanto ajudante no "The Turnberry Hotel", numa carreira em que que teve passagens por casas como "The Restaurant Marco Pierre White", em Londres (1994-1995) ou o "Restaurant 41", que chegou a ser um dos melhores de Sydney, antes de fechar, em 2010.

Enquanto chef, Jock recebeu dois prémios gastronómicos, o "Prémio Mundial de Gastronomia Basca", em 2018, como reconhecido dado a cozinheiros que "transformam o mundo através da culinárias", um ano depois da distinção de melhor restaurante para o "The Good Food Guide", em 2017. No entanto, a carreira de Zonfrillo ficou marcada por várias falências de restaurantes que abriu e por um episódio violento. Em 2002, ateou fogo a um aprendiz de chef, na cozinha do "41" por achar que era muito lento, o que lhe vaçleu o despedimento. Em 2007, foi condenado a pagar uma indemnização ao aprendiz e quando foi executado percebeu-se que estava falido.

Apaixonado pelos produtos típicos da Austrália, Jock criou, em 2016, a Fundação Orana, com o objetivo de preservar as técnicas e os ingredientes indígenas, projeto que lhe valeu o prémio do "The Good Food Guide", em 2017. O projeto também não correu bem e, em 2020, entrou em processo especial de recuperação de empresas, passando para gestão supervisionada, quando acumulava dívidas superiores a dois milhões de euros.

Em 2021, a editora Simon & Schuster publicou as memórias de Jock Zonfrillo. Sob o título "Last Shot", que pode traduzir-se para "Última Oportunidade", este "Último Tiro", na tradução literal, causou polémica e estragos, atingindo um dos mentores que dizia acarinhar como um pai, o britânico Marco Pierre White. "Não há nada de verdade no que escreveu sobre mim", disse o polémico chefe, cujas memórias - "O diabo na Cozinha"- são também bastante truculentas.

