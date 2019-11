Justin Bieber admite que quer ser pai

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:41 Facebook

Após trocar alianças pela segunda vez com Hailey Baldwin, Justin Bieber revelou que o próximo passo é ser pai. O cantor publicou uma fotografia da segunda cerimónia de casamento, realizada em setembro deste ano, para assinalar o 23.º aniversário da modelo. Na publicação, Justin Bieber aproveitou por admitir publicamente que já pensa em ser pai. “Fazes-me querer ser melhor todos os dias […]. Próximo passo BEBÉS”, afirmou. View this post on Instagram Happy birthday babes! You make me want to be better everyday! The way you live you life is so attractive.. ps you turn me on in every way […]