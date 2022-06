Justin Bieber cancela concertos devido a paralisia facial

JN Hoje às 23:05 Facebook

O cantor Justin Bieber publicou, esta sexta-feira, um vídeo no Instagram a explicar a razão pela qual decidiu suspender a digressão "Justice World Tour" horas antes do primeiro concerto em Toronto.

Num vídeo de cerca de dois minutos, Justin Bieber disse que sofre da síndrome de Ramsay Hunt, um vírus raro que afeta os nervos do rosto e pode causar paralisia facial. "Como podem ver, este olho não pisca. Não consigo sorrir deste lado da cara. Esta narina não se move. Portanto, há paralisia total do lado do meu rosto. Para aqueles que estão frustrados com os cancelamentos dos concertos, estou apenas fisicamente, obviamente, incapaz de os fazer. Isto é muito sério. Como podem ver", disse o cantor de 28 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

A síndrome de Ramsay Hunt é uma complicação do herpes zoster que ocorre quando o vírus afeta o nervo facial perto de uma orelha. Além da paralisia facial, pode causar perda auditiva.

O artista disse que está a fazes exercícios faciais e a "descansar e relaxar" para poder "voltar a 100%", mas não deu um prazo estimado para a sua recuperação.

Esta é a terceira vez que a digressão de Bieber é adiada. As duas primeiras foram suspensas devido à pandemia de covid-19.