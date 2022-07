Justin Bieber volta aos palcos após paralisia facial

Sara Oliveira Hoje às 19:06 Facebook

Praticamente tratado da síndrome de Ramsay Hunt, cantor anunciou que retomará a digressão

Pouco mais de um mês após ter assustado os fãs ao mostrar-se com parte do rosto paralisado e de ter interrompido a sua digressão, Justin Bieber confirmou que está de volta ao palcos já no final do mês. "A digressão mundial "Justice" será retomada no Lucca Festival, em Itália, no dia 31 de julho", lê-se num comunicado divulgado nas redes sociais.

A nota destaca ainda que "Justin Bieber vai percorrer festivais pela Europa e continuar com as apresentações da tour mundial pela América do Sul, África do Sul, Oriente Médio, Ásia, Austrália e Nova Zelândia, e depois volta para Europa em 2023". A vinda a Portugal, onde aturará no Altice Arena, em Lisboa, continua marcada para 21 de janeiro. Novidades sobre os concertos cancelados, após ser diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt (causada pelo mesmo vírus da varicela e que afeta o nervo facial e auditivo) no Canadá e Estados Unidos ficaram prometidas para breve.

Já com acompanhamento médico e otimista na recuperação, Justin Bieber chegou a partilhar um vídeo em que dava para ver o seu estado, por causa dos sintomas da doença. "Como vocês podem ver este olho não está a piscar, não posso sorrir deste lado do rosto, este lado do nariz não se move. É uma paralisia total deste lado do meu rosto", descreve o artista canadiano, de 28 anos. Inapto fisicamente, teve que se retirar e adiar todos os compromissos profissionais, para se cuidar. Nessa altura, para ele, era "só uma questão de tempo", enquanto fazia "todos os exercícios" para voltar ao normal.