Kaia Gerber apaixonada por ex-namorado de Ariana Grande

A imprensa internacional garante que Kaia Gerber e Pete Davidson são o novo casal sensação no espectro mediático norte-americano. Isto porque a modelo, de 18 anos, filha da eterna top model Cindy Crawford, foi fotografada num brunch com o ator e comediante, de 25 anos, num restaurante.

A fã que os apanhou partilhou a imagem nas redes sociais e os internautas logo apostaram num romance. Horas antes, o artista tinha sido visto alegadamente perto de casa de Kaia.

Com o rumor a correr, a jovem também exibiu, esta semana, numa gala em Beverly Hills, Califórnia, onde esteve com a mãe, uma corrente com um pingente de brilhantes com a letra "P", a par de um outro fio. As correntes, segundo a revista "People", são da Missoma London, mas a marca garantiu que a inicial não lhes pertence, tendo sido acrescentada por Kaia que, questionada, não explicou se é referendo a Pete ou ao irmão, Presley.

Até ao momento, nenhum dos protagonistas confirmou o relacionamento, nem o negou, embora ambos sejam solteiros. Depois do fim do namoro com Ariana Grande, em fevereiro deste ano Pete começou a andar com a atriz britânica Kate Beckinsale, mas em gosto foi-lhe atribuída nova paixão.

Nessa altura, a também atriz Margaret Qualley era a conquista e o casal até foi visto a chegar ao aeroporto de Veneza, mas tudo acabou em meados de outubro. Ao lado de Kaia, tem rido muito, faltando saber se são sérios os laços que os unem.