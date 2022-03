Kanye West impedido de atuar nos Grammy por má conduta nas redes sociais 

O rapper está nomeado em cinco categorias, mas a organização da mais importante cerimónia de entrega de prémios do mundo da músico afastou-o da lista de convidados. A equipe de Ye, nome pelo qual agora se apresenta, soube da decisão na passada sexta-feira.

O norte-americano Kanye West, que passou a usar o nome artístico Ye, foi vetado da lista de apresentações da cerimónia dos Grammy 2022. Segundo o site "The Blast", a decisão está relacionada com o "comportamento preocupante" do rapper nas redes sociais.

A equipa do artista foi informada da exclusão através de uma chamada telefónica, na passada sexta-feira, e o mesmo confirmado à revista "Variety" por um assessor do ex-marido de Kim Kardashian.

No início da semana, Kanye West tinha dirigido uma ofensa racial ao apresentador Trevor Noah, que será o anfitrião do evento, e foi mesmo suspenso por 24 horas pelo Instagram, por ir contra as normas da plataformas relativas a mensagens que incentivem o discurso de ódio, bullying e assédio.

Isto depois de Noah ter criticado a forma como o rapper tem assediado Kim Kardashian, de quem recentemente se divorciou, e também o seu atual namorado, o comediante Pete Davidson.

A quezília é o principal motivo para a retirada de Ye do alinhamento da 64.ª edição dos Prémios Grammy, pelo receio de um encontro animoso entre eles na cerimónia, que se realizará a 4 de abril.

Mesmo ausente, Kanye West está indicado a álbum do ano, com o disco "Donda", que também concorre a melhor álbum de rap, e foi nomeado ainda para melhor música de rap por "Jail", com Jay-Z, e para melhor performance de rap melódico por "Hurricane", com The Weeknd e Lil Baby.