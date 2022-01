Kasha resiste às investidas de Jaciara

Sara Oliveira Hoje às 19:03 Facebook

Ambiente aquece em "Big brother famosos". Ex-mulher de Deco declara-se ao músico dos D.A.M.A., que diz não estar interessado nela.

Há atitudes em "Big brother famosos" que fazem desconfiar até os concorrentes que as testemunham, como é o caso do alegado interesse de Jaciara Dias por Francisco Maria Pereira, o artista que o público conhece por Kasha.

A empresária, que ficou conhecida pelo casamento com o antigo futebolista Deco, de quem há muito se divorciou, surpreendeu ao elogiar o músico dos D.A.M.A., afirmando que ele "tem muitas qualidades" que ela deseja num homem. "Eu vi no Kasha o homem que eu quero para a minha vida. Porquê? Ele faz-me crescer, chama-me à razão e acalma-me com as palavras certas", justificou Jaciara. Mais tarde, reafirmou que "o sentimento é real".

Jaciara insistiu, mas Kasha não correspondeu e lembrou que, antes de entrar para o programa, comprometeu-se a não se envolver num relacionamento, assim como "não beijar ninguém na boca ou dormir com alguém". "Isso é ponto assente", afirmou. No entanto, garantiu que a brasileira poderá sempre contar com ele, sem ser de forma amorosa. Mesmo estando solteiro desde o fim, o ano passado, do namoro com a cantora Bárbara Bandeira.

Antes de se declarar a Kasha, Jaciara manifestou-se mais próxima de Jay Oliver, o que tem sido assunto entre os comentadores do reality show. Ontem, no "Dois às 10", a atriz Maria Sampaio considerou que "a cultura brasileira é muito diferente da nossa", defendendo que "quando ela diz que está apaixonada, é porque vê no Kasha um homem doce". No papel de apresentador, Cláudio Ramos reagiu, achando que "ela quer o corpo do Jay na cabeça do Kasha".

Opiniões à parte, no lote de nomeados, Jaciara tem provado que está pronta para tudo, metendo-se na cama, ao lado de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, que voltaram a trocar beijos, agora mais demorados.

Do outro lado do Atlântico

A par do que se passa na TVI, a 22.ª edição de "Big brother Brasil", a ser transmitida desde 17 de janeiro através da Globo, também tem captado a atenção de muitos portugueses que, nas redes sociais, vão falando sobre os seus protagonistas. Entre eles, o surfista Pedro Scooby, o ex-marido de Luana Piovani.

Mesmo a viver no nosso país e longe do programa, a atriz tem visto o seu nome em destaque à conta da participação do pai dos filhos, ao ponto de se disponibilizar para ser contratada como comentadora.

Citada pelo concorrente Rodrigo, a cantora Anitta também se tem envolvido indiretamente com o formato. "Estou à espera aqui fora", escreveu a intérprete do tema "Show das poderosas", disponível para beijar o galã da versão brasileira do reality show.