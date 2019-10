Kate apoia Meghan após declarações sobre pressão da realeza

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:24 Facebook

Kate Middleton está a apoiar Meghan Markle após as afirmações feitas durante o documentário “Harry & Meghan: An African Journey”, da ITV News. A duquesa de Cambridge terá contactado Meghan com frequência após sensibilizar-se com as declarações da duquesa de Sussex sobre a pressão de pertencer à família real, de acordo com afirmações de Phil Kate, especialista em realeza britânica, ao “Daily Mail”. “Disseram-me que tem estado em contacto com a Meghan e falado com ela ao telefone. A Kate sente pena dela e sabe aquilo por que Meghan está a passar”, afirmou. Kate Middleton estará a ainda a tentar […]