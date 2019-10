Kate Middleton deixa primeira mensagem no Instagram

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:29 Facebook

A mulher do príncipe William de Inglaterra, Kate, deixou pela primeira vez uma mensagem assinada por si no perfil de Instagram do Palácio de Kensington. A duquesa entrou para a história, este domingo, ao fazer a sua primeira publicação na conta da referida rede social. A monarca promoveu a comunidade SOS Children’s Village, que ajuda crianças “vulneráveis” que vivem em “circunstâncias traumáticas”. “A comunidade SOS Children’s Village tem como pilar a família – e a melhor família que se possa imaginar – onde todos se unem para criar, amar e proteger as crianças. Estas crianças vulneráveis, muitas das quais viveram […]