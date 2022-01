Kate Middleton, uma princesa mais confiante aos 40 anos

Sara Oliveira Hoje às 19:20 Facebook

Longe vão os tempos de jovem tímida, e é segura que a mulher de William cumpre o seu papel na monarquia britânica. Domingo, celebração será discreta por causa da covid-19.

A chegada aos 40 anos é marcante para a maioria das pessoas, por isso Kate Middleton vive no domingo um dia especial. A mulher do príncipe William faz anos numa fase em que assume maior protagonismo na monarquia britânica, realizada também nos papéis de mulher e mãe.

Membro sénior da família real, a quem ninguém trata por princesa, por William ter recebido um ducado da avó, a rainha Isabel II, como presente de casamento, Kate conquistou progressivamente lugar de destaque, sendo já comparada à sogra que nunca conheceu. Tal como Diana, a duquesa de Cambridge é uma mulher de causas e também "é paciente e tem a capacidade de ouvir", aponta a especialista em realeza Ingrid Seward, citada por "The Mirror". Sublinha ainda que Kate "é muito boa com os mais novos e com os mais velhos. Tal como Diana era".

A pretexto da entrada de Kate na quinta década de vida, a revista "Hello" falou com algumas pessoas que a conhecem bem e que a descrevem como uma mulher "naturalmente introvertida" e que superou a timidez em prol dos outros, mesmo continuado a ser "muito autocrítica e engraçada também".

Falar em público é algo inerente às suas funções, mesmo que Kate Middleton não goste muito de o fazer, mas tem enfrentado esse desafio de uma forma mais relaxada. Além de se manifestar mais disponível para partilhar detalhes sobre a vida familiar, como aconteceu quando, em nome de muitos pais na mesma situação, contou como foi educar os três filhos em casa durante o confinamento.

"A sua ambição é ter um impacto real na sociedade", aponta uma fonte que trabalha diretamente com a duquesa de Cambridge, garantido que ela "tem uma visão a longo prazo" em relação aos seus projetos e ao seu papel dentro da instituição. Afinal, está casada com aquele que é o mais provável sucessor de Isabel II no trono britânico, se entretanto o pai, o príncipe Carlos, de 73 anos, não o assumir, e já leva a sério os planos como rainha consorte.

Antes de novos compromissos, domingo, a festa do 40.° aniversário prevê-se discreta e reservada aos mais próximos, como o marido, o príncipe William, os filhos, Georgina, Charlotte e Louis, e alguns amigos. Tudo por causa da variante Ómicron e da situação pandémica no Reino Unido.