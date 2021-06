Kate Winslet rejeita mais cenas de nudez

Sara Oliveira Hoje às 17:06 Facebook

Ao longo da carreira, Kate Winslet protagonizou papéis em que expunha o corpo em cenas íntimas, o que poderá não voltar a acontecer por vontade própria. "Acho que os meus dias a fazer nudez estão um pouco a chegar ao fim. Simplesmente já não me sinto confortável", disse em entrevista a "The New York Times".

Na conversa, a pretexto da minissérie "Mare of Easttown" que protagoniza na plataforma de streaming HBO, a atriz, de 45 anos, garantiu que a sua decisão, "na verdade, nem sequer tem a ver com a idade" e explicou: "Chega-se a uma altura em que as pessoas vão começar a dizer, "Oh, aqui vai ela outra vez"". Kate será sempre recordada comoa personagem Rose em "Titanic", à boleia da qual se desnudou quando se deitou num sofá para Jack (a personagem de Leonardo DiCaprio) a desenhar. Se bem que tenha tirado a roupa pela primeira vez, em nome da representação, aos 17 anos, no filme de estreia, "Amizade sem limites".

À mesma publicação, a artista garantiu que não se importa em mostrar as marcas próprias no corpo de uma mulher da sua idade. Por isso, impediu o realizador de "Mare of Easttwon" de lhe disfarçar a barriga numa cena. "Acredito que é por isso que as pessoas se identificaram com a minha personagem, porque claramente não há filtros." Assim, a sua Mare Sheehan "é uma mulher totalmente funcional e defeituosa, com um corpo e um rosto que se movem de uma maneira que é sinónimo da sua idade, da sua vida e de onde ela vem". "Acho que estamos todos um pouco famintos disso", concluiu a intérprete.