Katia Aveiro enternece fãs com episódio entre filhos mais novos

Os filhos mais novos de Katia Aveiro, Dinis e Valentina, conquistaram os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento. A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no perfil de Instagram, na qual Dinis de nove anos, e Valentina, de dois meses, surgem cúmplices deitados na cama. “Olho para isto e dou conta que realmente agradecer a Deus todos os dias será pouco, muito pouco. Obrigada, Senhor”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Olho para isto e dou conta que realmente agradecer a Deus todos os dias, será pouco muito pouco .Obrigada❤️senhor . #mãedetrêsseresmaravilhosos #benção #mãeémãe #Deusnocomando […]