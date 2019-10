Katia Aveiro faz declaração de amor a Dolores Aveiro

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:38 Facebook

Katia Aveiro enterneceu os seguidores ao declarar-se publicamente à mãe, Dolores Aveiro, nas redes sociais. A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia com a matriarca da família Aveiro, na qual dedicou algumas palavras carinhosas à mãe. “Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher… Mas para o amor e carinho, Deus fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher… Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. A minha mãe”, escreveu. View this post on Instagram Para os desafios da sociedade, Deus fez a […]