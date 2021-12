Kelly Piquet é a mulher que abranda o novo campeão de Fórmula 1

Sara Oliveira Hoje às 15:24 Facebook

Modelo e filha do antigo piloto Nelson Piquet namora há um ano com Max Verstappen.

É com cara de poucos amigos que Max Verstappen, 24 anos, entra em pista. Uma postura diferente da que exibe quando tem a namorada ao lado. Kelly Piquet, de 33 anos, é a mulher que abranda o coração do novo campeão do mundo e foi a primeira a abraçá-lo, há uma semana, após a conquista do título em Abu Dhabi. "Simplesmente inesquecível", partilhou a modelo brasileira. Kelly tem uma ligação forte ao desporto automóvel, pois é filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, fruto do casamento deste com a modelo neerlandesa Sylvia Tamsma. A também colunista de moda é ainda responsável pelas redes sociais da Fórmula E, tendo sido assim que conheceu Verstappen.

Kelly Piquet com Max Verstappen em Abu Dhabi Foto: Direitos reservados

O casal começou a namorar em outubro de 2020 mas só assumiu o relacionamento a 1 de janeiro deste ano, após a passagem de ano no Brasil. Mais velha nove anos do que o neerlandês Max, Kelly namorou com outros pilotos, entre eles o brasileiro Alexandre "Xandinho" Negrão. Em 2017 ligou-se ao russo Daniil Kvyat, que na época representava a Toro Rosso. Estiveram juntos mais de dois anos e, em 2019, tiveram uma filha, Penélope. Pouco depois, o romance chegou ao fim.

Max Verstappen já foi aprovado pelo "sogro" Piquet. Assim garante Nelsinho Piquet, irmão de Kelly, dizendo que o "cunhado" só gosta é "de ganhar, de estar num carro bom, de trabalhar".

Nas redes sociais, Kelly Piquet não esconde o quanto está apaixonada e orgulhosa dos feitos do seu campeão, que ao seu lado revela sempre uma expressão sorridente.