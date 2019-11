Kevin Hart recria visual de “The Rock” nos anos 90

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:07 Facebook

Kevin Hart inspirou-se num visual de Dwayne Johnson dos anos 90 para usar como máscara de Halloween, na quinta-feira. O comediante seguiu a tradição de encarnar outra personalidade e recriou o ator “The Rock” nos anos 90, desde a camisola de gola alta preta, calças de ganga, os acessórios e ainda o penteado. O resultado final do visual foi partilhado pelo próprio Kevin Hart, no perfil de Instagram. View this post on Instagram 😂😂😂😂😂😂 This shit makes me laugh. #NailedIt #HappyHalloween #PeepTheNapkinUnderMyElbow A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real) on Oct 30, 2019 at 7:37pm PDT TEXTO: Mariana Capante LEIA […]