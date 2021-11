Kim Kardashian ajuda atletas afegãs a fugirem para o Reino Unido

Sara Oliveira Hoje às 15:12 Facebook

Estrela americana juntou-se ao Leeds United e financiou voo humanitário de 35 jogadoras de futebol e respetivas famílias.

Conhecida pelas suas excentricidades, Kim Kardashian provou estar atenta aos problemas do Mundo e decidiu juntar-se ao dono da Eleven e do Leeds United, Andrea Radrizzani, numa iniciativa humanitária de destaque.

Unidos esforços, com a intervenção de um rabino de Nova Iorque, Moshe Margaretten, a estrela americana e o magnata ajudaram a ex-capitã da Seleção feminina do Afeganistão Khalida Popal a transportar 35 jogadoras de futebol e respetivas famílias, num total de 130 pessoas, para o Reino Unidos.

No Twitter, Popal revelou que o voo proveniente do Paquistão - para onde os passageiros tinham sido levados - foi financiado por Kim e pela sua marca de shapewear, "Skims", que tem Kate Moss agora como imagem. A informação foi confirmada por um assessor da socialite.

Já Andrea Radrizzani acrescentou que estão "honrados por terem cumprido" a sua parte.

Com os talibãs novamente no poder, as mulheres estão impedidas de praticar desportos em público. Quem ousar fazê-lo é visto como desobediente político, o que pode custar a vida.

O grupo em questão tinha visto no Reino Unido, mas não tinha como lá chegar, uma vez que perdeu um voo humanitário em agosto.

Em terras de Sua Majestade, são e salvos, todos vão cumprir uma quarentena de dez dias antes de recomeçarem uma nova vida. No caso das jovens atletas, prevê-se que iniciem treinos nos escalões de formação do Leeds United.

