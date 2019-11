Kim Kardashian processa empresa por uso da imagem da própria

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:15 Facebook

Kim Kardashian está a processar a empresa responsável por uma aplicação de edição devido ao uso indevido da imagem da própria. A socialite está a pedir uma indemnização de dez milhões de euros à iHandy Ltd., a empresa gestora da aplicação “Sweet Camera”, por utilizar uma fotografia da própria sem os direitos de uso da mesma, de acordo com a imprensa internacional. Segundo a mesma publicação, Kim Kardashian exigiu ainda todos os lucros obtidos pela empresa com a utilização da sua imagem. Os advogados da empresária afirmaram que os responsáveis pela aplicação ameaçaram que iriam persegui-la se avançasse com a […]