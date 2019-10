Kim Kardashian recebe proposta para ser cara de produtos eróticos

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:48 Facebook

Kim Kardashian recebeu uma proposta publicitária milionária para que a própria imagem fosse associada a um aparelho erótico. A socialite foi solicitada para ser o rosto de uma marca de produtos eróticos, com uma proposta avaliada em um milhão de dólares, cerca de 899 mil euros, de acordo com o The Blast. Segundo a empresa, o aparelho promete “estabelecer uma ponte entre a realidade e o virtual” de modo a oferecer “respostas imediatas e prazer máximo”. Até ao momento, a protagonista do “reality show” “Keeping Up With Kardashian” ainda não deu qualquer resposta ao convite milionário. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]