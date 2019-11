Kim Kardashian vai deixar de partilhar fotografias sensuais

NTV Hoje às 15:55, atualizado às 16:28 Facebook

Kim Kardashian revelou que vai deixar de partilhar as habituais fotografias sensuais nas redes sociais. A “socialite” afirmou, durante uma entrevista à New York Magazine, que atualmente não se preocupa “em tirar várias fotografias em biquíni de fio dental e admite estar a “evoluir para já não sentir a necessidade de estar sempre a fazê-lo”. Kim Kardashian explicou que esta decisão deve-se ao facto de ser mãe de quatro crianças e à nova aposta profissional, ser advogada da Casa Branca. “Pensei tipo, ‘ok, estou aqui na Casa Branca e, no dia seguinte, a publicar uma selfie louca em biquíni […] […]