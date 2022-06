Kira Winona domina o coração de reforço do Benfica

Craque brasileiro começou a namorar com a modelo alemã em abril de 2018, quando jogava no Ajax. Casal é pai de uma menina, Hope, de quase dois anos.

O mais recente reforço do Benfica, David Neres, chegou a Lisboa com uma cláusula de 100 milhões de euros e acompanhado da namorada, Kira Winona. Na hora de ser oficialmente apresentado pelo presidente Rui Costa, o craque brasileiro, de 25 anos, também posou com a modelo fotográfica e "personal trainer" alemã, vincando o papel que ela tem na sua vida.

O casal está junto há pouco mais de quatro anos e tem uma filha em comum, Hope, nascida a 12 de julho de 2020, que é o ai-jesus do futebolista. David chegou a dizer que foi através do Instagram que tudo começou, mas não tardou a mudar a versão, pois as suas declarações ao canal holandês RTL causaram polémica. "Não precisei de fazer muito para começar a namorar com a minha atual parceira. Vi-a no Instagram e mandei-lhe uma mensagem privada: "Sou o David Neres. Anda ter comigo". Isso foi suficiente para um encontro", contou, para depois se desculpar e negar que tivesse sido assim. "Foi de outra forma", retificou, admitindo ter de mudar a postura em entrevistas, nas quais gostava de brincar.

Indiferente a questiúnculas, o romance seguiu firme e, sempre que necessário, Kira Winona não se cala na hora de tomar as dores de David. Aconteceu em março desde ano, quando o ponta-de-lança fugiu da guerra na Ucrânia, que começou pouco depois de ele se ter transferido para o Shakhtar Donestk. Quando o treinador do Ajax, Erik ten Hag, ter dito que o clube tinha acompanhado a situação do jogador, a modelo veio a público dizer que era "uma treta" e que "o Ajax não quis saber do David". "Nunca perguntaram se estava bem! Pedimos ajuda e eles disseram que não tinham nada a ver com isto. É assim que o Ajax se preocupa com os ex-jogadores, que ainda há algumas semanas estavam a jogar por eles. Vergonha!", partilhou. Uma tomada de posição que afirmou a maneira de ser e de estar de Kira e que pode servir de alerta para os portugueses mais afoitos, principalmente se o assunto a atingir. Judo, snowboard e halterofilismo estão entre os seus desportos favoritos.