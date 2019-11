Kourtney Kardashian deixa “Keeping Up with the Kardashians”

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:56 Facebook

Kourtney Kardashian anunciou a saída do “reality show” “Keeping Up with the Kardashians”, esta quinta-feira, durante uma entrevista ao “Entertainment Tonight”. A irmã mais velha das Kardashians revelou que se afastou do programa para se focar nos três filhos, Mason, de nove anos, Penelope, de sete, e Reign, de quatro. No entanto, garantiu que irá continuar a fazer parte do projeto com participações esporádicas. “Decidi passar mais tempo a ser mãe e colocar mais da minha energia nisso”, afirmou. “Mas não estou a dizer adeus”, completou. Questionadas sobre a ausência da irmã no programa da família, Kim e Khloé Kardashian […]