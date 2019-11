Kylie Jenner cria máquina de venda automática de cosméticos

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Kylie Jenner criou a primeira máquina de venda de cosméticos de marca própria, a Kylie Cosmetics. A empresária, de 22 anos, revelou no Instagram que a própria marca de produtos de maquilhagem e cuidados de pele instalou uma máquina de venda automática de batons e paletas de sombras no Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas, Estados Unidos. “Isto deixa-me tão feliz”, escreveu na publicação. View this post on Instagram this makes me so happy 🥰 I just launched my first ever @kyliecosmetics vending machines at McCarran International Airport in Las Vegas!! We are in Terminal D by gate D17 and […]