Kylie Jenner: “Mal posso esperar para ter mais bebés”

Kylie Jenner confessou que “mal pode esperar para ter mais filhos”. No entanto, a empresária adiantou que ainda não está preparada. A socialite, que ficou conhecida após integrar o programa “Keeping Up with the Kardashians” (E!), pediu aos seguidores para fazerem perguntas através do InstaStories, ferramenta do Instagram. Durante esta sessão interativa, houve quem perguntasse se Kylie Jenner planeia ter mais filhos, ao que a própria respondeu: “Mal posso esperar para ter mais bebés, mas ainda não estou preparada.” Quando questionada sobre a coisa mais especial que aconteceu durante a gravidez da sua filha, Stormi, de um ano, a empresária […]