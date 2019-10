Kylie Jenner reage à separação com o rapper Travis Scott

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:40 Facebook

Kylie Jenner reagiu publicamente sobre a separação com o rapper Travis Scott, após dois anos de namoro, e o alegado encontro com o ex-namorado, Tyga. Após ser anunciada a separação do ex-casal, a socialite abordou o assunto em declarações feitas no Twitter, esta quinta-feira, entre as quais garantiu que a filha em comum, Stormi, era a prioridade. “O Travis e eu estamos bem e o nosso principal foco é a Stormi. A nossa amizade e a nossa filha são as nossas prioridades”, sublinhou a jovem empresária, em resposta aos rumores de que a relação não teria acabado da melhor forma. […]