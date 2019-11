Kylie Jenner vende mais de metade da própria marca de cosméticos

NTV Hoje às 18:45, atualizado às 19:08 Facebook

Kylie Jenner vendeu 51 por cento da própria marca de cosméticos, “Kylie Cosmetics”, ao grupo Coty por cerca de 543 milhões de euros. A “socialite”, de 22 anos, perdeu uma parte maioritária da empresa que criou no final de 2015, após vender mais de metade da “Kylie Cosmetics” à Coty Inc. por 600 milhões de dólares, cerca de 543 milhões de euros. A jovem empresária continuará a ser o rosto da marca mas o nome será alterado para Kylie Beauty. De acordo com a The Business of Fashion, a transação foi realizada depois de o grupo Coty avaliar a “Kylie […]