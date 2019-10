Lady Gaga, ao colo de um fã, cai em palco durante concerto

NTV Hoje às 11:02, atualizado às 11:12 Facebook

Lady Gaga caiu em palco durante um concerto em Las Vegas, nos EUA, enquanto estava no colo de um fã, na quinta-feira. A artista convidou um fã para subir ao palco e ao saltar para o colo do mesmo enquanto dançavam, perdeu o equilíbrio e ambos caíram. No entanto, a cantora saiu ilesa do incidente e rapidamente continuou o espetáculo. "É incrível. Gostámos tanto um do outro que caímos do palco", disse Lady Gaga. "Caímos nos braços um do outro. Somos como Jack e Rose, do Titanic", completou. O momento da queda foi capturado em vídeo pelo público presente no [...]