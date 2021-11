Lady Gaga exibe mais um novo visual

Sara Oliveira Hoje às 18:36 Facebook

Peruca ou real, novo penteado foi muito notado na antestreia do filme "House of Gucci" em Los Angeles, no qual tem um dos principais papéis.

Vestida de Valentino, Lady Gaga não deixou ninguém indiferente na passadeira vermelha da antestreia do seu último filme. À margem de "House of Gucci", a cantora e atriz chamou a atenção também por exibir o cabelo curto, que muitos desconfiam ser uma peruca, mas que foi bastante elogiado.

A artista, de 35 anos, que nesta fita encarna a socialite italiana Patrizia Reggiani, conhecida por ter sido a ex-mulher e responsável pelo homicídio de Maurizio Gucci, um dos herdeiros da casa Gucci, voltou a revelar a sua faceta camaleónica, desta vez com um corte que é tendência esta estação. Mesmo que possa ter sido só para a ocasião e com recurso a um postiço, uma estratégia usada por muitas figuras públicas e que permite mudar de visual com mais regularidade.

"House of Gucci" deverá chegar aos cinemas portugueses na próxima quinta-feira, revelando Lady Gaga no papel de "viúva negra". Para se preparar, passou 18 meses imersa na personagem, adotando o seu sotaque, os tiques e tudo o que caracterizava Patrizia. Também passou a fotografar o que considerava esteticamente belo e a pintar o cabelo de castanho-escuro. "Comecei a viver de uma forma em que todas as coisas para as quais eu olhasse, tudo o que eu tocasse, precisava de ser convertido em dinheiro", chegou a dizer numa entrevista à "Vogue" britânica.

Sotaque russo

Gaga esforçou-se por dar o melhor em prol da interpretação, mas o seu sotaque no filme tem sido criticado. "Sinto-me mal por dizer isto, mas o sotaque dela no filme não é bem italiano. Parece mais russo", declarou a sua "vocal coach", Francesca de Martini, ao jornal "The Daily Beast", revelando que, durante a rodagem, "estava de auscultadores para ouvir a Salma [Hayek] e ajudá-la". Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino também integram o elenco.